【北水ETF】大成科指ETF明天搶閘內地推　另外5隻恒生科指ETF周三登場

▲ 7隻恒指科技ETF公募基金已過關，大成科指ETF成頭炮，明天開賣。

內地7隻已獲批的恒生科技指數ETF，當中6隻已開售有期，包括大成恒生科技指數（159740）成功響頭炮，以快打慢搶閘於明天（5月11日）推，另外5隻則於翌日（12日）才出閘。另一邊廂，本來聲稱首隻在上交所滬港互掛的恒生科指ETF－華泰柏瑞南方東英恒生科技指數ETF（513130）突遭截糊，及至本周三（12日）才首發開賣，為期7天，至下周二（18日）截止。華泰柏瑞南方東英恒生科技指數ETF最早於4月28日獲批，如今跟華夏、華安、博時及易方達齊於後天登場。

市場現正緊盯6隻頭炮產品已互撼，暫未見嘉實的相關基金開售期，在同一時間推出會否攤薄吸金效應。

本來以上7隻嶄新產品，齊標榜為布局港股新經濟的核心資產提供利器。不過，恒生科指不幸應驗五窮月的魔咒，繼上周累挫逾4%，跌穿8000點大關後，今天（10日）再插水，在7700點作攻防戰。3大抱團股更慘陷重災區，騰訊 （00700） 失守600元，美團 （03690） 處於反壟斷風眼，自高位已狂瀉四成，跌破牛熊分界線，小米 （01810） 早市報升後，尾市亦跟隨大市下跌。

美團股價9連跌【下一頁】

市場關注以上7隻同質產品，若一窩鋒互撼出台，會否攤薄吸資效應，且相信成功搶閘的大成ETF，其銷售成績對新經濟主題式產品的後市有一定啟示。

此外，眼下基金面對銷售大戰，目前至少有廿多隻基金爭相上架，另有94隻新產品巳準備就緒，伺機推出。內媒更指，已獲批文隨時過關的候審基金多達808隻，可惜，現市況基民普遍棄股投債，只對有固定收益的債券產品較感興趣。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪