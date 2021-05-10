  • 30°C
香港時間 : 2021510日 (一) 19:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

為糾雲南旅遊區消費歪風 遊客可「30天無理由退貨」推行2年退款1.22億

環球政經 18:02 2021/05/10

分享：

據《北京青年報》報道，近日召開的「2021年雲南旅遊市場工作情況」專題新聞發布會透露，由2019年5月推行「30天無理由退貨」以來，截至今年4月29日，雲南省已為遊客成功辦理17494宗退貨，退款1.22億元人民幣。

【筍工推介】終院首席法官官邸請家務助理 月薪2萬 入職只要3個條件【入職條件請看下一頁

    點擊圖片放大
    +4
    +3

報道中提到，欺詐、宰客、強迫購物等行為是旅遊業中由來已久的「不正之風」，儘管近年來各地的對應整治日益強化，但相關問題還是不斷發生，不斷被網友、媒體曝光。雲南推行「30天無理由退貨」的意義在於，向遊客提供了較長時間的後悔權及權益保障，給遊客創造了「安全購」、「放心購」環境，有助於提升遊客的消費體驗。同時，也能令商家、旅行社、導遊等增強自律意識，規範旅遊營銷行為、服務行為。

報道又透露，「30天無理由退貨」尚進一步完善提升的空間。面對遊客的退貨，當地就此反思，建立「收貨整改機制」。遊客可「無理由退貨」，旅遊地不能止於「無理由收貨」，而應進行「有理由收貨」，在通過網絡、電話、現場等途徑收貨的同時對遊客退貨的原因進行徵詢，找出遊客退貨的原因。

SpaceX明年啟動登月任務 全球首間太空公司接受狗狗幣Dogecoin付款【下一頁

如果遊客退貨是因為景區存在強迫購物、摻雜使假、缺斤少兩、價格虛高等問題，旅遊地文旅、市場監管等部門就應該退貨作為監管線索，調查以察相關商家或旅行社是否存在侵權問題。在此基礎上，既追究商家或旅行社的行政處罰責任，也督導相關人士向遊客賠償、道歉等民事責任。
 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳楚琨

相關文章

【筍工推介】終院首席法官官邸請家務助理 月薪2萬 入職只要3個條件
2021/05/07
【筍工推介】終院首席法官官邸請家務助理 月薪2萬 入職只要3個條件
SpaceX明年啟動登月任務 全球首間太空公司接受狗狗幣Dogecoin付款
今日
SpaceX明年啟動登月任務 全球首間太空公司接受狗狗幣Dogecoin付款

你可能感興趣

【筍工推介】終院首席法官官邸請家務助理 月薪2萬 入職只要3個條件
18:05 2021/05/07
【筍工推介】終院首席法官官邸請家務助理 月薪2萬 入職只要3個條件
SpaceX明年啟動登月任務 全球首間太空公司接受狗狗幣Dogecoin付款
今日 15:31
SpaceX明年啟動登月任務 全球首間太空公司接受狗狗幣Dogecoin付款
旅遊行業 導遊 服務 雲南省
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數