為糾雲南旅遊區消費歪風 遊客可「30天無理由退貨」推行2年退款1.22億

據《 北京青年報》報道， 近日召開的「2021年雲南旅遊市場工作情況」專題新聞發布會透露，由2019年5月推行「30天無理由退貨」以來，截至今年4月29日，雲南省已為遊客成功辦理17494宗退貨，退款1.22億元人民幣。

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報道中提到，欺詐、宰客、強迫購物等行為是旅遊業中由來已久的「不正之風」，儘管近年來各地的對應整治日益強化，但相關問題還是不斷發生，不斷被網友、媒體曝光。 雲南推行「30天無理由退貨」的意義在於，向遊客提供了較長時間的後悔權及權益保障，給遊客創造了「安全購」、「放心購」環境，有助於提升遊客的消費體驗。同時，也能令商家、旅行社、導遊等增強自律意識，規範旅遊營銷行為、服務行為。

報道又透露，「30天無理由退貨」尚進一步完善提升的空間。面對遊客的退貨，當地就此反思，建立「收貨整改機制」。遊客可「無理由退貨」，旅遊地不能止於「無理由收貨」，而應進行「有理由收貨」，在通過網絡、電話、現場等途徑收貨的同時對遊客退貨的原因進行徵詢，找出遊客退貨的原因。

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如果遊客退貨是因為景區存在強迫購物、摻雜使假、缺斤少兩、價格虛高等問題，旅遊地文旅、市場監管等部門就應該退貨作為監管線索，調查以察相關商家或旅行社是否存在侵權問題。在此基礎上，既追究商家或旅行社的行政處罰責任，也督導相關人士向遊客賠償、道歉等民事責任。



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責任編輯：陳楚琨