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【PS5】Sony稱PS5需求旺盛　料將缺貨至明年

科技 18:25 2021/05/10

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Sony近日警告，面對目前大眾對PS5強勁的需求，要維持供應相當具挑戰，PS5缺貨問題恐持續至2022年，難以提供能恢復正常供應的時間。

日本遊戲機廠商Sony次世代主機PlayStation 5（PS5）自去年登場後，一直處於缺貨且難以入手的狀態。Sony近日警告，面對目前大眾對PS5強勁的需求，要維持供應相當具挑戰，PS5缺貨問題恐持續至2022年，難以提供能恢復正常供應的時間。

【機迷熱話】PS5推出不足半年全球銷量達780萬部　Sony去年第4季利潤增加7倍

【機迷新玩意】Sony新招挑戰Netflix！PlayStation測試影音串流服務

路透社消息指，受到芯片零件短缺等因素影響，PS5自去年正式推出以來，一直面臨庫存問題。根據與會人士透露，Sony財務總監十時裕樹（Hiroki Totoki）近日在簡報會中直言，今年PS5的需求不會趨緩。就算公司明年購入更多設備，擴大PS5生產線，相信仍無法滿足需求。

十時裕樹指，疫情下市場需求更高，Sony必須盡快加速生產。惟各地疫情封城和日本國內緊急事態宣言的影響下，Sony或缺乏能力滿足激增的居家娛樂需求。十時裕樹指出，截至目前PS5的銷量已經超過了PS4上市初期的780萬部，而目前PS4已銷售超過1億部，考慮到公司的市場份額和聲譽，難以想像PS5的需求會輕易下降。

【機迷熱話】數位版PS5電池出現問題　或導致遊戲無法運作

責任編輯：曾曉汶

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