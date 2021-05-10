【大行點睇】百威亞太首季收入增7成 大華繼顯料消費持續改善 高端化策略助增產品均價

大華繼顯發表研究報告指，百威亞太（01876）首季收入按年增逾7成，淨利轉正。受惠於內地的強勁復甦，首季裝運按年增62.8%。該行相信，集團的高端化政策將持續帶動產品均價和盈利增長，故將其目標價由27.6元升至29.2元，升評級至「買入」。百威亞太全日升0.6%，報26.25元，成交1.4億元。

【異動股】呷哺呷哺成立合營公司 拓調味料業務 惟股價仍急跌近8% 詳情請看[下一頁]

該行指，集團於亞太區東部銷售額下降了1.2%，而亞太區西部銷售額增長87.4%。內地方面，由於農曆新年期間的強勁動力，帶動集團收入按年增近一倍。隨集團實施「高端化」策略，內地的均價按年增4.3%。該行預期，隨疫情進一步受控，今年消費將進一步改善。

集團首季於內地的超高端產品組合的收入按年錄得雙位數的增長，手工和特色產品組合按年增長超過100%。同時集團已與來自奧地利的Fireball肉桂威士忌和Redbull簽署了獨家經銷協議，將於下月1日起生效。該行認為，這兩個組合未來有高銷售增長，同意管理層指，以每百升為基礎，這兩個組合的利潤都比啤酒品牌高。

【美團3690】市監局檢討互聯網平台整改進度 美團半日急跌逾8% 詳情請看[下一頁]

該行預計，集團首季產品整體均價按年增長4.5%，同時單位銷售成本按年下降11.6%。該行將2022年的盈利預測分別上調0.4%，2023年預測則降0.4%。

大行目標價一覽：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機