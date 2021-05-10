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【美股分析】Sell in May and go away? 歷史數據證「五窮」魔咒未必準

股樓投資 17:45 2021/05/10

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港股有「五窮六絕七翻身」的投資傳統智慧，美股亦有"Sell in May and go away"的說法，兩者不約而言指出五月並非投資股票的良辰吉日，但據LPL Financial的統計顯示，過去十年以來，標普500指數由5月至10月的半年間，便有8次錄得正回報，平均回報為3.8%，去年全球股市狂升，美股更在6至10月錄得12.3%的回報。

【美股焦點】堅持看好Tesla「契媽」Cathie Wood計劃拋售Apple？

不過，即使將統計的時間線拉長至1950年，標指在6至10月仍錄得平均1.7%的回報，可見即使5月持有股票，中綫仍不至於蝕錢收場。

美股投資指南（見圖）

    點擊圖片放大
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大行亦同樣看好股市。雖然上周五（７日）公布的非農就業人數遠遜預期，但摩根大通策略師Marko Kolanovic卻指，只要聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及美國總統拜登（Joe Biden）仍主持大局，就不用懷疑股市表現，該行又正在押注通貨再膨脹（Reflation）概念，建議客戶增持周期性資產及價值股，並建議減持現金和債券，以買入股票及大宗商品。他在報告中指出，預計今年通脹將大幅上升，但市場對此反應緩慢，沒有做好相應準備。

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撰文 : 林展鋒

減持 增持 就業 概念 港股 商品 債券 股票 拜登 買入
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