【旅遊氣泡】新加坡4宗本土個案 發現印度變種病毒

香港與新加坡的旅遊氣泡最快本月26日啟動，但新加坡疫情仍未停歇，印度變種病毒更侵襲新加坡社區。新加坡周日（9日）宣布新增10宗本土感染個案，其中4名患者為感染印度變種病毒。

【印度疫情】5日激增近200萬確診 招退伍軍醫助抗疫 【下一頁】

新加坡衛生部宣布截至周日中午，新加坡共新增28宗新冠肺炎確診個案，分別為10宗本土個案及18宗輸入個案。當局在本土個案當中，發現有4名患者感染來自印度的B1617變種新冠病毒。

首名患者是1名38歲網約車司機，上周五（7日）出現發燒咳嗽的症狀後已沒有工作，當日到診所求醫並接受檢測。他翌日證實確診，入院後初步對印度變種病毒呈陽性反應。

第二名患者是一名40歲女子，任職資產風險評估員。她自上月30日開始在家工作，上周五出現發燒，翌日檢測結果呈陽性，初步對印度變種病毒呈陽性反應。

【印度疫情】免費疫苗有排等 自費打針160蚊貴絕全球 【下一頁】

其餘兩名患者分別為1名51歲清潔女工及57歲男輔警，同屬樟宜機場感染群組。清潔女工上周五晚出現咳嗽及頭痛的症狀，翌日求醫時經檢測證實感染新冠肺炎。

而男輔警曾接種2劑新冠疫苗，他負責於機場維持秩序及檢查旅客證件。他上周五出現症狀後已沒有工作，在翌日確診。

負責領導跨部門抗疫小組的教育部長黃循財表示，新變種病毒的攻擊能力和傳染力都更高，因此會導致社區出現更大規模的感染群組。

責任編輯：鄭錦玲