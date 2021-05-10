  • 31°C
香港時間 : 2021510日 (一) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【旅遊氣泡】新加坡4宗本土個案 發現印度變種病毒

環球社會熱點 17:24 2021/05/10

分享：

香港與新加坡的旅遊氣泡最快本月26日啟動，但新加坡疫情仍未停歇，印度變種病毒更侵襲新加坡社區。新加坡周日（9日）宣布新增10宗本土感染個案，其中4名患者為感染印度變種病毒。

【印度疫情】5日激增近200萬確診 招退伍軍醫助抗疫 【下一頁】

新加坡衛生部宣布截至周日中午，新加坡共新增28宗新冠肺炎確診個案，分別為10宗本土個案及18宗輸入個案。當局在本土個案當中，發現有4名患者感染來自印度的B1617變種新冠病毒。

首名患者是1名38歲網約車司機，上周五（7日）出現發燒咳嗽的症狀後已沒有工作，當日到診所求醫並接受檢測。他翌日證實確診，入院後初步對印度變種病毒呈陽性反應。

第二名患者是一名40歲女子，任職資產風險評估員。她自上月30日開始在家工作，上周五出現發燒，翌日檢測結果呈陽性，初步對印度變種病毒呈陽性反應。

【印度疫情】免費疫苗有排等 自費打針160蚊貴絕全球 【下一頁】

其餘兩名患者分別為1名51歲清潔女工及57歲男輔警，同屬樟宜機場感染群組。清潔女工上周五晚出現咳嗽及頭痛的症狀，翌日求醫時經檢測證實感染新冠肺炎。

而男輔警曾接種2劑新冠疫苗，他負責於機場維持秩序及檢查旅客證件。他上周五出現症狀後已沒有工作，在翌日確診。

負責領導跨部門抗疫小組的教育部長黃循財表示，新變種病毒的攻擊能力和傳染力都更高，因此會導致社區出現更大規模的感染群組。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【印度疫情】免費疫苗有排等 自費打針160蚊貴絕全球
今日
【印度疫情】免費疫苗有排等 自費打針160蚊貴絕全球
【印度疫情】5日激增近200萬確診 招退伍軍醫助抗疫
今日
【印度疫情】5日激增近200萬確診 招退伍軍醫助抗疫
【東京奧運】6成市民想取消 菅義偉：舉辦非首要考慮
今日
【東京奧運】6成市民想取消 菅義偉：舉辦非首要考慮
英國如期推行下階段解封 下周重開戲院博物館
今日
英國如期推行下階段解封 下周重開戲院博物館
西班牙解除封城 全民大肆開派對慶祝（有片）
今日
西班牙解除封城 全民大肆開派對慶祝（有片）

你可能感興趣

【印度疫情】免費疫苗有排等 自費打針160蚊貴絕全球
今日 15:07
【印度疫情】免費疫苗有排等 自費打針160蚊貴絕全球
【印度疫情】5日激增近200萬確診 招退伍軍醫助抗疫
今日 15:08
【印度疫情】5日激增近200萬確診 招退伍軍醫助抗疫
【東京奧運】6成市民想取消 菅義偉：舉辦非首要考慮
今日 15:09
【東京奧運】6成市民想取消 菅義偉：舉辦非首要考慮
傳染病 疫情 新加坡 機場 旅遊氣泡 香港 新冠肺炎 冠狀病毒 新冠肺炎疫情 疫苗

上一篇文章

【新冠病毒】已變種逾6,600次 疫苗仍然能應付

下一篇文章

羅馬尼亞傳說古堡變疫苗中心 免費接種兼參觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間17:00）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？