【旅遊氣泡】新加坡機場群組增至10人 另發現印度變種病毒（第二版）

▲ 新加坡有4名患者感染來自印度的變種病毒，屬本土感染個案。

香港與新加坡的旅遊氣泡本月26日啟動，但新加坡疫情有反彈之虞，印度變種病毒已侵襲新加坡社區，更出現機場感染群組，令樟宜機場3號客運大樓二樓暫停對外開放。新加坡周一（10日）新增3宗本土個案，其中2宗均來自樟宜機場感染群組。另外，新加坡早前有4名患者感染印度變種病毒，屬本土感染。

（第二版更新樟宜機場情況）

新加坡衛生部宣布，截至周一中午，新加坡共新增19宗新冠肺炎確診個案，分別為3宗本土個案及16宗輸入個案。

3宗本土個案當中，其中兩名患者均於樟宜機場3號客運大樓工作，與機場群組首名確診的88歲清潔工為同事，群組累計10人確診。

衛生部表示，樟宜機場1號及3號客運大樓共計1.3萬名員工都要檢測，3號客運大樓二樓今日起暫停對外開放。

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當局周日（9日）在本土個案當中，發現有4名患者感染來自印度的B1617變種新冠病毒。首名患者是1名38歲網約車司機，上周五（7日）出現發燒咳嗽的症狀後已沒有工作，當日到診所求醫並接受檢測。他翌日證實確診，入院後初步對印度變種病毒呈陽性反應。

第二名患者是一名40歲女子，任職資產風險評估員。她自上月30日開始在家工作，上周五出現發燒，翌日檢測結果呈陽性，初步對印度變種病毒呈陽性反應。

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其餘兩名患者分別為1名51歲清潔女工及57歲男輔警，同屬樟宜機場感染群組。清潔女工上周五晚出現咳嗽及頭痛的症狀，翌日求醫時經檢測證實感染新冠肺炎。

男輔警曾接種2劑新冠疫苗，他負責於機場維持秩序及檢查旅客證件。他上周五出現症狀後已沒有工作，在翌日確診。

負責領導跨部門抗疫小組的教育部長黃循財表示，新變種病毒的攻擊能力和傳染力都更高，因此會導致社區出現更大規模的感染群組。

責任編輯：鄭錦玲、嚴智勇