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【職場熱話】出糧當天遇車禍 公司找藉口不發薪 網民：爛公司沒有存在的價值

理財智慧 18:28 2021/05/10

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領工資的日子總是非常快樂，有錢又能活出精彩的一個月。但其實也聽不少黑心公司拖薪的消息，甚至辭職了仍未拿到的也有很多。近日有台灣網民於網上討論區發文，指自己在領薪日出車禍，公司拒絕再重發薪金。

    點擊圖片放大
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帖文一出，各方網民也對樓主的黑心公司無語了，紛紛讓他去勞工處投訴。而且台灣的勞工法裏有一項《職業災害》就為了在上班途中出意外的人而設，樓主更可以因此向公司索償。

【網民熱話】大學理科畢業無經驗　有offer行長短周同勞工假要唔要好？　網民：頂半年再騎牛搵馬【下一頁

除此之外，有網民建議樓主經歷過這事後盡快轉工作，不宜久留。因為公司說醫生證明印章不夠清楚就是擺明刁難樓主，而且有親眼看到還說是假車禍簡直是雞蛋裏挑骨頭。再說無論發薪日有沒有上班，工資本來就要給的。

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責任編輯：張瑋婷

勞工處 台灣 辭職

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