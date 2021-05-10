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【汽車銷量】吉利汽車4月銷量轉跌　長汽銷量續增14%、新能源汽車增3倍

股市 18:54 2021/05/10

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【汽車銷量】吉利汽車4月銷量轉跌　結束12個月升勢

汽車股陸續公布4月銷售成續表，吉利汽車 （00175） 、長城汽車 （02333） 同日公布表元，吉利汽車上月銷量按年轉跌，結束去年內地疫情轉平穩後升勢，長城汽車就保持逾一成增長。

吉利：4月銷售10萬汽車　首4個月增28%

吉利汽車公布，計及合資品牌領克（Lynk & Co），吉利汽車4月銷售100,331輛汽車，按年轉跌5%，按月就微升0.3%，結束12個月的按年銷量升勢。吉利汽車首4個月銷售43.39萬輛汽車，相當於全年銷售目標153萬輛的28%，按年增幅為28%。

吉利汽車4月總銷量中，3787輛為新能源和電氣化汽車，按年少3成，佔公司銷量的4%。合資品牌領克表現相對理想，領克品牌汽車的4月總銷量為19,021輛，按年增長約87%。

吉利汽車4月在中國市場總銷量為91,753輛，較去年同期減少約9%，出口就增加96%至8578輛。

長汽：4月銷售9.2萬輛　新能源汽車歐拉續倍數增長

長汽公布，4月銷量按年增14%至91,784輛，當中SUV品牌哈弗、WEY都轉錄倒退，分別按年跌3.6%和41%，最新月銷量為55,018輛和3,590輛。電動車品牌「歐拉」就維持倍數增長，上月銷售增3.2倍至7,476輛。

其他品牌或車型分類，新推的坦克品牌上月銷售5500輛，長城皮卡就增28%至20,200輛。

累計首4個月，長汽銷量按年增86%至43.06萬輛，當中歐拉銷量大增7.5倍至3.82萬輛。

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編輯：麥德銘

港股 汽車股 總銷量 吉利汽車（00175）

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