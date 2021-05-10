南洋商業銀行推出重量級兒童戶迎新禮品--家庭式帳篷

天氣逐漸炎熱，家長和小朋友是否準備好和陽光玩遊戲? 南洋商業銀行(「南商」)推出重量級兒童戶迎新禮品--家庭式帳篷，是全家人郊遊野餐、去海灘必備之選，既實用又衛生。另配套商戶優惠及各項月供計劃推廣，可協助家長為孩子將來的教育費用未雨綢繆。詳情如下:

即日起至2021年8月31日，「南商理財」、「智盈理財」或「自在理財」客戶為10歲或以下子女開立全新「親子樂」儲蓄賬戶(不設開戶金額要求及最低結餘限制)，並於開戶後7個營業日內符合以下3項條件，可獲贈家庭式帳篷一個:





(圖片僅供參考)

1. 以「親子樂」儲蓄賬戶開立月供不少於港幣1,000元的「特優零存整付存款」(供款期12個月，年利率0.28%*); 及

2. 家長以不少於等值港幣10萬元的新資金開立達3個月或以上的定期存款; 及

3. 家長符合「登記轉數快服務」的條件。

另，南商為客戶精選一系列商戶優惠，由教育、健康至生活，全面照顧子女成長每一步!即日起至2021年12月31日，「南商理財」、「智盈理財」及「自在理財」客戶(「理財客戶」)憑南商銀聯提款卡可專享以下商戶優惠:



恒宇仁龍拳功夫

功夫課程:

「南商理財」客戶85折優惠

「智盈理財」及「自在理財」客戶9折優惠

武術用品: 所有理財客戶88折優惠



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購買Gateway課程9折優惠

免費寄宿學校及大學升學諮詢服務



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逢星期二於Pricerite實惠門市

購買家品可享95折優惠



香港視光

正價/折扣貨品9折優惠

(排名不分先後)

優惠名額有限，先到先得，受條款約束，詳情請可致電客戶服務熱線: (852) 2622 2633或瀏覽網頁(www.ncb.com.hk/1/kid)。 商戶優惠詳情請瀏覽網頁(www.ncb.com.hk/meroffers)。

*以上優惠年利率是以南商2021年4月23日公佈的「特優零存整付存款」年利率為示例，僅供參考之用並受條款約束。詳情請瀏覽網頁(www.ncb.com.hk/ncbinfo>存款及貸款>存款>特優零存整付存款)。



（資料由客戶提供）