【新冠病毒】已變種逾6,600次 疫苗仍然能應付

新冠肺炎持續肆虐全球,各地相繼出現變種新冠病毒。有新加坡專家指,新冠病毒已經發生逾6,600次變種。由於大部分的新冠變種病毒都不會引致更嚴重疾病,所以世界衛生組織(WHO)只會關注當中幾種新冠變種病毒。而且,專家認為目前的新冠疫苗仍足以應對變種病毒的威脅。

新加坡科技研究局(Bioinformatics Institute at the Agency for Science, Technology and Research ,簡稱A*Star)行政總監莫勒斯特羅(Sebastian Maurer-Stroh)表示,從2019年12月首次發現新冠病毒開始,至今已出現6,600種變種。根據「全球共享流感數據倡議組織」(GISAID)開放數據庫顯示,全球已錄得超過150萬個病毒序列,即平均每2小時,病毒就會有一個新的突變。

莫勒斯特羅表示發生突變其實很容易,只要病毒一旦在複製過程中出錯,其遺傳密碼有所增加、刪減或更改,都會導致變異發生,如果「錯誤版本」更能適應環境,便會成為主流。

病毒病毒數目如此之多,為何世衛目前僅將三種新冠變種病毒列為需要「憂慮」(concern),只有少數被列為需要「關注」(interest)?莫勒斯特羅解釋並非所有變種會對疫情產生影響,不被世人所知的變種不會引發新一波疫情。一個突變要被標識為需要「憂慮」,需最少符合其中一個特點,包括更具傳染性、導致更嚴重疾病、明顯中和抗體效用或明顯降低治療、疫苗或診斷效果。

不少民眾憂慮變種病毒削弱疫苗功效,新加坡國立杜克大學醫學院(Duke-NUS Medical School),曾參與研發mRNA技術的Ooi Eng Eong教授表示,現今疫苗絕對可以對抗變種病毒。他指,不少研究發現mRNA疫苗亦能預防不同變種病毒。現在最少4份報告顯示,完成接種人士的感染率低於1%。

