【新冠病毒】已變種逾6,600次 疫苗仍然能應付

新冠肺炎持續肆虐全球，各地相繼出現變種新冠病毒。有新加坡專家指，新冠病毒已經發生逾6,600次變種。由於大部分的新冠變種病毒都不會引致更嚴重疾病，所以世界衛生組織（WHO）只會關注當中幾種新冠變種病毒。而且，專家認為目前的新冠疫苗仍足以應對變種病毒的威脅。

Moderna疫苗增強劑效果顯著 夠對付兩大變種病毒 【下一頁】

新加坡科技研究局（Bioinformatics Institute at the Agency for Science, Technology and Research ，簡稱A*Star）行政總監莫勒斯特羅（Sebastian Maurer-Stroh）表示，從2019年12月首次發現新冠病毒開始，至今已出現6,600種變種。根據「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）開放數據庫顯示，全球已錄得超過150萬個病毒序列，即平均每2小時，病毒就會有一個新的突變。

莫勒斯特羅表示發生突變其實很容易，只要病毒一旦在複製過程中出錯，其遺傳密碼有所增加、刪減或更改，都會導致變異發生，如果「錯誤版本」更能適應環境，便會成為主流。

BioNTech CEO：暫時不怕變種病毒 有兩大憂慮 【下一頁】

病毒病毒數目如此之多，為何世衛目前僅將三種新冠變種病毒列為需要「憂慮」（concern），只有少數被列為需要「關注」（interest）？莫勒斯特羅解釋並非所有變種會對疫情產生影響，不被世人所知的變種不會引發新一波疫情。一個突變要被標識為需要「憂慮」，需最少符合其中一個特點，包括更具傳染性、導致更嚴重疾病、明顯中和抗體效用或明顯降低治療、疫苗或診斷效果。

不少民眾憂慮變種病毒削弱疫苗功效，新加坡國立杜克大學醫學院（Duke-NUS Medical School），曾參與研發mRNA技術的Ooi Eng Eong教授表示，現今疫苗絕對可以對抗變種病毒。他指，不少研究發現mRNA疫苗亦能預防不同變種病毒。現在最少4份報告顯示，完成接種人士的感染率低於1%。

責任編輯：李俊儀