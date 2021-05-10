  • 31°C
香港時間 : 2021510日 (一) 17:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】Livi推「先買後付」扣賬卡　簽賬低至100元都可分期付款

Hot Talk 17:15 2021/05/10

分享：

【虛擬銀行】Livi推「先買後付」扣賬卡　低至100元所有消費都可分期付款

虛擬銀行Livi推出「先買後付」虛擬扣賬卡，凡高於100元的簽賬額，即可自動分期3個月，Livi客戶又可以自訂分期還款長達36個月。Livi產品總監洪滿霜表示，周末推出「先買後付」後，內部對新產品反應理想，未來會逐步加入客戶自訂分期還款的最低簽賬額等功能，並會視乎市場反應再調整最低分期還款簽賬額。

洪滿霜又預告，未來數周將有新產品面世，同時會探討財富管理服務，年內將會推出理財產品。她形容，目前Livi產品基本齊全，尤其是付款方面，提供銀聯QR Code付款、扣賬卡及「先買後付」。

她透露，目前超過一半客戶將Livi的銀聯QR Code付款與「yuu」積分計劃綁定；另在3月份推出的Mastercard扣賬卡，首兩個月超過40%客戶申請及使用，相信今次「先買後付」反應都會理想。

推廣期內豁免分期手續費、提前結清費

Livi宣布推出「livi PayLater」分期付款及靈活還款功能，透過Mastercard虛擬扣賬卡提供簽賬即時分期服務，而且適用於所有消費類別。

客戶只需將Livi PayLater Mastercard虛擬扣賬卡添加至手機錢包，即可於任何網上或實體商店以先買後付方式購物。使用該卡付款的交易，將按客戶預設的還款期自動分期，無需另外申請。

推廣期內（即日起至8月31日止），所有Livi PayLater簽賬可享高達3個月手續費豁免，客戶若提早全數償還簽賬款項，亦毋需繳付提前結清費用。

相關文章：

【虛擬銀行】富融銀行新客戶儲蓄存款年利率高達6.5厘　高息本金上限5000元

【虛擬銀行】研究：虛銀增長快但滲透率仍低 用戶對開戶優惠最敏感

【虛擬銀行】Alipay HK 開通螞蟻銀行小程序　送75元禮券、首兩萬活期存款2厘息

 

記者：趙穎妍

livi Bank 虛擬銀行 QR Code 財富及資產管理 服務 銀行

上一篇文章

【汽車銷量】吉利汽車4月銷量轉跌　結束12個月升勢

下一篇文章

【狗狗幣】SpaceX明年首季發射「DOGE-1 登月任務」　接受以狗狗幣作為付款方式
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【Package劉】劉鳴煒新歡Joyce　竟是4年前節目轉軚「港女」
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【狗狗幣】Dogecoin幕後最大莊家藏馬斯克「生日密碼」　馬斯克：切記審慎投資（第三版）
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】京東物流最快5月中招股、估值達4500億　連虧13年、第3家京東系港股值不值得認購？
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【新股IPO】順豐房託2191今起招股入場費5212元　預期股息率至6厘（第二版）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項