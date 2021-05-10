【虛擬銀行】Livi推「先買後付」扣賬卡　簽賬低至100元都可分期付款

▲ 【虛擬銀行】Livi推「先買後付」扣賬卡 低至100元所有消費都可分期付款

虛擬銀行Livi推出「先買後付」虛擬扣賬卡，凡高於100元的簽賬額，即可自動分期3個月，Livi客戶又可以自訂分期還款長達36個月。Livi產品總監洪滿霜表示，周末推出「先買後付」後，內部對新產品反應理想，未來會逐步加入客戶自訂分期還款的最低簽賬額等功能，並會視乎市場反應再調整最低分期還款簽賬額。

洪滿霜又預告，未來數周將有新產品面世，同時會探討財富管理服務，年內將會推出理財產品。她形容，目前Livi產品基本齊全，尤其是付款方面，提供銀聯QR Code付款、扣賬卡及「先買後付」。

她透露，目前超過一半客戶將Livi的銀聯QR Code付款與「yuu」積分計劃綁定；另在3月份推出的Mastercard扣賬卡，首兩個月超過40%客戶申請及使用，相信今次「先買後付」反應都會理想。

推廣期內豁免分期手續費、提前結清費

Livi宣布推出「livi PayLater」分期付款及靈活還款功能，透過Mastercard虛擬扣賬卡提供簽賬即時分期服務，而且適用於所有消費類別。

客戶只需將Livi PayLater Mastercard虛擬扣賬卡添加至手機錢包，即可於任何網上或實體商店以先買後付方式購物。使用該卡付款的交易，將按客戶預設的還款期自動分期，無需另外申請。

推廣期內（即日起至8月31日止），所有Livi PayLater簽賬可享高達3個月手續費豁免，客戶若提早全數償還簽賬款項，亦毋需繳付提前結清費用。

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記者：趙穎妍