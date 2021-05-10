▲ 【狗狗幣】SpaceX明年首季發射「DOGE-1 登月任務」 接受以狗狗幣作為付款方式

狗狗幣（dogecoin）近日價格回吐，但狗狗幣仍是今年表現最好的加密貨幣。Tesla（美：TSLA）特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）的SpaceX將於明年第一季發射「DOGE-1 登月任務」，且接受以狗狗幣作為付款方式。Geometric Energy Corporation宣布，由狗狗幣支付的登月計劃，但未有透露登月計劃的財務價值。

馬斯克上電視節目大談狗狗幣，詳見【下一頁】

SpaceX商業銷售副總裁Tom Ochinero稱，很高興將DOGE-1發射到月球上，這將會證明虛擬貨幣在地球軌道之外的應用，並為星際貿易奠定基礎。

加密投行指狗狗幣有很強的基本面，詳見【下一頁】

馬斯克曾在愚人節的Twitter稱，SpaceX將把狗狗幣投放到月球上（put a literal Dogecoin ont he literal moon），並自稱狗狗幣教父，經常在Twitter吹捧狗狗幣。

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編輯：陳韻妍