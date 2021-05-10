【港元定期存款】發鈔行減港元定存息 邊間大行仲有高息？

▲ 年初至今，滙豐已5度減港元定存息，目前3個月、半年及一年僅得0.1厘年息。

港元一個月拆息雖兩連升，今天重上0.08厘，但仍處於約11年低位，無疑是供樓人士的福音，追息族的哀歌，畢竟通脹殺埋身，銀紙的購買力縮水，更甚的是，龍頭行再減港元定期存款息。滙豐（HSBC）今天（5月10日）調低半年及1年存息0.05厘，新息率齊報0.1厘。這已是發鈔行今年內第5度減息，市料中小行歇暑休戰，甚至跟減。

大行頻密調低港元定存息率，最新息率可按下圖了解

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滙豐剛於4月8日才下調港元定存短中長息0.05厘，令3個月港元定存年息僅險守0.1厘，如今再向半年期及1年埋手，令這3個存期乍現0.1厘的超低年息。專家料現市況大小行取態或各異，如建行亞洲搶大額短存，微升3個月港元定存年息0.05厘，最高有0.75厘，但起存額須500萬元新資金。反觀，印度銀行ICICI卻全面削港元定存息。

專家指，滙豐於次季已第2度降息，凸顯大行資金充裕，相反個別中小行早作備戰，一旦下半年本港經濟復甦，以及通關等旅遊氣泡大計重啟，令借貸有需求，遂先儲足彈藥作攻防戰。

況且，虛擬銀行轉戰線谷活期息，變相令定存戰收斂。例如Alipay香港於上周四（6日）開通螞蟻銀行小程式開戶，新客首兩萬元享活期息兩厘。至於騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲有份的富融（Fusion Bank），今天推6.5厘儲蓄存款息率，上限5000元。

大行3個月人幣定存息2.3厘【下一頁】

而反映銀行資金成本的3個月拆息，今天仍低見0.17厘。花旗銀行投資策略及財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢料，第2季3個月拆息料為0.25厘，第3季約為0.3厘。

此外，綜觀4月份至今的第2季定期存款市況，包括恒生（00011）、中銀香港（02388）、渣打、滙豐及工銀亞洲等大行已輪流劈息，及至5月滙豐再出手。

再單以大行比併，正因龍頭行已先後一減再減，目前罕現4行的3個月港元定存年息相同，恒生跟3間發鈔行年息齊報0.1厘，不及另一中資大行工銀亞洲的0.4厘年息，該行另有針對全新手機戶的3厘冠全城年息。

至於半年期港元定存，工銀也以0.5厘年息，跑贏渣打、中銀香港及恒生的0.15厘年息，滙豐同期年息只得0.1厘。一年期亦以工銀的0.5厘，在大行中稱霸，遠勝渣打、中銀及恒生的0.15厘，更抛離滙豐的0.1厘。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪