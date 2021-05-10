港府將推出資助先導計劃 助非政府機構租用酒店房間作過渡性房屋

政府早前宣布將實施先導計劃，資助非政府機構（NGO）租用約800間酒店和賓館房作過渡性房屋。運輸及房屋局局長陳帆今日（10日）表示，當局至今已和逾150個賓館及酒店營辦商商討詳情，透過改變其用途，將其改為過渡房屋之用，料可提供超過1,500個房間，部分個別情況更已進入最後階段，冀可於本月內公布相關消息。

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另外，港府去年提出以試行方式為非居於公屋及領取綜援，同時輪候公屋逾3年及未被首次編配公屋的合資格「一般申請住戶」，提供現金津貼；陳帆表示，當局以為計劃預留80億元，每年有9萬戶合資格家庭受惠，政府將於6月中陸續發信，向家庭確認資料需否更新，以確認其入住公屋的條件，並安排於7月份發放現金津貼。

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責任編輯：潘曉豐