【體育用品股】特步挫近15%　滔搏逆市升4%　富瑞：過份憂慮新疆棉事件對Adidas的影響

▲ 特步挫近15% 滔搏逆市升4% 富瑞：過份憂慮新疆棉事件對Adidas的影響

體育用品股回吐，特步 （01368） 一度挫逾16%，全日跌14.7%，收報6.25元，全日成交額3.6億元。其他體育用品股亦回軟，361度 （01361） 李寧 （02331） 跌5.8%，收報64.5元。安踏 （02020） 跌3.2%，收報139.6元。

不過，滔搏 （06110） 逆市升3.9%，收報11.34元。富瑞發表研究報告指，投資者過份憂慮新疆棉事件對影響Adidas，包括其零售需求，以及對Adidas中國經銷商如滔搏及寶勝 （03813） 。寶勝全日亦升3.8%，收報1.93元。

Adidas首季大中華區銷售大增156%，看【下一頁】

富瑞又指，Adidas首季於大中華區的銷售好於市場預期，達14.02億歐元，成為毛利率的主要推動力，該行相信Adidas加大發展其綫上購物平台可有助中國市的利潤擴張持續。

Adidas上調全年銷售指引至高雙位數增長，富瑞指，預期4月於中國銷售仍有按年增長，受惠綫上銷售及新品推出。

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編輯：袁諾曦