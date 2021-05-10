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【消費優惠】上水廣場感謝祭1折換紫色iPhone及Switch　大派3,000張電子消費券

商業 17:15 2021/05/10

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「上水廣場Shopping Fest初夏感謝祭」，有逾3萬件產品低至1折發售。

由5月14日至7月4日，Landmark North上水廣場將會舉行「上水廣場Shopping Fest初夏感謝祭」，有逾3萬件美容化妝、時尚服飾、人氣家電、運動用品及珠寶鐘錶商品以低至1折發售。另外亦有4重優惠，並送出合共3,000張商戶電子消費券。

【網上購物】HKTVmall擴充智能櫃自取點　送貨新增偏遠屋苑屋村

「上水廣場Shopping Fest初夏感謝祭」期間，「皇牌週低至1折狂熱優惠」 將會有逾3萬件熱賣商品，例如Victorinox Werks Professional旅行箱（優惠價329元）、L'Oeral Paris缎光持色唇釉（優惠價12.9元）等。「皇牌週激筍優惠」則會分2階段推出，包括Clinique 100小時水嫩補濕啫喱套裝（5折）、M.A.C熱賣子彈唇膏組合（5折）、Fresh玫瑰面膜買1送8套裝（51折）等。

周六消費滿指定金額　1折換iPhone、Switch遊戲機

於感謝祭指定星期六，凡單一即日消費滿25,000元，即可以用1折換購全新推出紫色iPhone 12 mini (128GB)、Dyson空氣清新機及Nintendo Switch遊戲機等。單一即日消費滿8,000元，亦可以1折換購Bruno電陶爐炆燒鍋及AirpPods等。若單一即日消費滿2,000元，即可以用1折激筍價換購ITSU手持按摩器及IPSA保濕護膚組合等。

於5月14日及5月21日，The Point by SHKP會員平台更會率先發放逾3000張商戶電子消費券，讓顧客可線上預留。是次活動超過 55 個品牌參與，當中包括adidas、ARMANI beauty、BRAND OFF、 周生生、ESTEE LAUDER等。今次感謝祭更加碼送出逾1,500份限量福袋禮遇，包括美妝扮靚福袋、型格電器福袋、閃爍星鑽福袋、出遊必備福袋等。The Point by SHKP會員只需於場內以電子貨幣消費滿指定金額，即免費換領尊貴禮品及商場優惠券。

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責任編輯：葉泳珊

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