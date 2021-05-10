【職場熱話】月薪2萬中專業辛苦工 VS 1.8萬準時下班 HEA工 網民：專業不是適合任何人

現代人追求Work Life Balance，又想人工高，但又冇怕辛苦冇晒私人時間，往往在揀選工作時陷入迷思。近日有網民在討論區發帖，指自己由一份日日準時下班的HEA工，轉做一份連周日也要開工的辛苦工，雖然人工較高，但也心思思想是否轉回舊工作？

事主轉工經歷：

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此帖一出，網友有不同意見，有支持樓主做回HEA工，回應如下：

除返時薪分分鐘做會所仲好

如果兩份糧既差距唔會影響你日常生活，我會揀輕鬆嗰份，反正差距都唔大，寧願揀份hea啲個人時間多啲既，啲時間攞嚟賺外快或者學野仲好

也有網友認為樓主應堅持在專業行業發展，但首要必須讀書進修，因為冇牌冇專業，回應如下：

冇degree 冇牌點做專業？你問一問自己，會唔會花時間同有冇能力去讀個工程degree 返嚟先？

冇degree起碼都要有張HD啦，冇讀書乜都唔識點做上去

其他網友回應：

首先睇你對人生有咩期望, 你想有物質上進步咪繼續做工程；你覺得冇咩所謂，18K左右都夠長線負擔的話咪回去做會所

你degree 都係commerce top up level，你讀engine 會超辛苦，再加上你話行山都冇時間嘅時候，公司會唔會體諒你，俾你準時放工去讀pt degree先？講前景一定係專業穩陣，但專業肯定唔係適合任何人

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記者：李兆明