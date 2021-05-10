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【職場熱話】辦公室裏無真友情 慘被上司疏遠 網民：只係一場辦公室政治戲

理財智慧 18:32 2021/05/10

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辦公室政治是常態，不少長輩也會說：「不要把同事當朋友」，就怕他笑裏藏刀。於是很多人就當成金句，奉行着這句話和上司、下屬相處。近日有網民於網上討論區發文詢問，上司和下屬是不是做不了朋友。

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以為很少人很和上司做朋友，但仍有不少網民分享他們的交友大法：「最緊要係大家性格啱、嘴型啱。」、「有咩直接講，睇人，唔係好多人受。」不過他們都同意，和同事做朋友先要做好自己的本份，不要讓同事為難。

【樓市熱話】不再續租親戚介紹單位 業主暪租客帶人睇樓　被揭發後更稱「大家一場親戚無得計啦」【下一頁

有網民理性分析，指上司如果和下屬關係太好，當要裁員的時候就會難以選擇。他亦建議樓主，如果真心為上司好，把恩情收進心底，做好本份就夠了。也有人覺得所謂的開心交朋友時光只是辦公室政治的一場戲，不要想太多。

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責任編輯：張瑋婷

網上討論區 政治 裁員

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