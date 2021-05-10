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【買樓理財】棄買屯門樓　轉購天水圍嘉湖山莊　代理：嘉湖樓價相對低水

股樓投資 17:03 2021/05/10

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樓市續旺，買家加快入市，有買家先後參觀多個屯門及天水圍嘉湖山莊單位，最終決定棄屯門，買嘉湖山莊。祥益地產黃慶德說，嘉湖山莊麗湖居6座中層B室，實用面積630平方呎，今年3月放盤，叫價690萬元，日前略減2萬元，終以688萬元易手，實用呎價10,921元。 

他續說，買家為外區上車客，分別於屯門及嘉湖山莊比較多個單位，日前睇完屯門碼頭區的樓盤後，再到嘉湖山莊睇樓，最終見上址有裝修，價錢亦合理，因此決定即睇即買。被問到何解棄買屯門樓，轉購天水圍嘉湖山莊，代理說，嘉湖山莊價樓相對低水，而屯門碼頭區的三房略超預筆。 

    點擊圖片放大
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【有相睇】嘉湖山莊罕有靚裝單位　睇樓客一見便愛上　即睇即買【下一頁

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，廚房設有L型工作枱，可提供更多空間讓戶主下廚。資料顯示，原業主於2015年以408萬買入單位，現帳面賺280萬元，物業期內升值約69%。 

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撰文 : 黃卓賢

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