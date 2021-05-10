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【盈警】莎莎料上財年虧損3.5億至4.2億元　意味下半財年最多蝕1.8億

股市 16:43 2021/05/10

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莎莎國際 （00178） 盈警，預期截至3月底止財政年度，錄得虧損3.5至4.2億元，對上一個財年則虧損5.16億元。如撇除使用權資產及物業、機器及設備作出相關的計提減值撥備，預期會錄得約3至3.4億元虧損，對上一個財年虧損為2.05億元。莎莎指，集團的現金足以應付現時業務所需，截至3月底，現金及銀行結存約為5.3億元。

若以上半財年虧損2.4億元計，意味下半年虧損將會收窄至介乎約1億元至1.8億元。

公司又表示，在新冠肺炎疫情影響下，管理層迅速推出有效的應對措施，包括短期減省成本的方案，以及優化成本架構的長遠舉措，其中一個重心是理順店舖網絡，以盡快回復盈利能力。

此外，集團亦積極投入發展線上業務， 加快線下零售店舖與線上業務的融合，吸納日益增長的網上消費群，為集團未來的長遠發展奠定基礎。

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編輯：區嘉俊

港股 莎莎 盈警 零售 莎莎國際（00178）
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