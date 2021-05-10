羅馬尼亞傳說古堡變疫苗中心 免費接種兼參觀

全球多國均開展新冠疫苗接種計劃，部分國家為提高疫苗接種率，不惜各出奇謀。羅馬尼亞為推動旅遊業及疫苗接種率，將恐怖小說《德古拉》小說內的德古拉城堡﹑即原型的布蘭城堡設為新冠疫苗接種中心，為到訪的遊客免費接種輝瑞疫苗。

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位於羅馬尼亞的布蘭城堡（Bran Castle）是著名恐怖小說《德古拉》（Dracula）主角﹑傳說生物吸血鬼德古拉居住的德古拉城堡原型，因此吸引不少遊客前往參觀。羅馬尼亞政府為加快疫苗接種進度，於已有數百年歷史的古堡設立疫苗接種中心，在5月任何一個周末，遊客無需預約即可接種輝瑞疫苗，同時可免費參觀城堡內的52件中世紀刑具。

為配合城堡氣氛，替市民接種疫苗的醫生及護士亦貼上吸血鬼尖牙貼紙。當民眾完成接種後，更可獲發一份證書，讚揚他們的勇氣及責任感，並承諾在「未來100年」都能免費參觀布蘭城堡。有遊客表示，他與家人看到有關於城堡內接種新冠疫苗的宣傳後，增加接種疫苗勇氣，決定前往當地接種。

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羅馬尼亞政府原定於9月前，為1,000萬人接種新冠疫苗。但有調查指出，當地近半民眾不願意接種疫苗，猶豫程度屬歐洲國家中最高。政府原打算6月為500萬人接種最少一劑新冠疫苗，但當地1,900萬人口中，至今只有近360萬人已接種最少一劑，遠低於預期目標。因此政府想到結合當地聞名古堡及吸血鬼傳說，希望推動疫苗接種率。

當局已在國家圖書館等主要場所設置疫苗接種中心，並開展24小時「馬拉松」式接種，以提高市民疫苗接種率。

責任編輯：郭麗明