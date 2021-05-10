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【一馬醜聞】馬來西亞再就一馬基金發起22宗民事訴訟 　傳德銀被追討10億美元

Hot Talk 18:18 2021/05/10

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傳德銀被追討10億美元。

馬來西亞主權基金一馬發展（1MDB）貪污案餘波未消，馬來西亞財政部（Ministry of Finance）近日發表聲明指，在2009年至2014年期間，一馬基金約有45億美元遭到侵吞，一馬基金已聯同旗下單位SRC International 發起22宗民事訴訟，提出索賠超過230億美元（約1786.2億港元）。

據馬來西亞當地媒體報道稱，一馬基金擬對德銀、摩通、私人銀行Coutts & Co Ltd等機構提出索賠。據報一馬基金以違反合同、串謀詐騙、不誠實協助他人為由，要求德銀向該行賠償10.1億美元（78.4億港元），以及向摩通索賠8億美元（約62.1億港元）。

一文看清一馬基金醜聞案件與香港關連，詳情可見﹕【下一頁】

當地媒體報道，一馬基金亦打算向主導貪污和洗黑錢的馬來西亞華僑劉特佐（Jho Low）及其家人追討合共14.02億美元賠償（約108.7億港元）。

另外，一馬基金亦打算向馬來西亞前首相Datuk Seri Najib Razak、前任財政秘書長Tan Sri Mohd Irwan Serigar，以及一馬基金前行政總裁Datuk Shahrol Ibrahim Halmi、Arul Kanda Kandasamy等人士索賠。

馬來西亞前總理納吉布7項罪名全部成立，詳情可見﹕【下一頁】

馬來西亞財政部部長表示，繼當局成功與高盛、德勤和解後，財政部將繼續向其他涉事者追討一馬貪污案所造成的損失。

馬來西亞財政部近日發表聲明指，一馬基金擬追討9間實體，當中兩間為外國金融機構。一馬基金亦打算以違反合同、欺詐、知情不報等理由追討25名與案件相關的人士。另外，SRC International則打算以濫用職權、違反信託責任、不誠實協助他人、從事不當行為等理由追討8間實體與15名人士。

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編輯﹕賴奕羚

金融機構 基金 醜聞 民事訴訟 馬來西亞 香港 金融 銀行

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