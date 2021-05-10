【5月部署】光證續看好港股全年表現 建議留意稀缺增長股和低估值板塊 本月重點推薦11股

光大證券發表5月港股策略報告，以《度過波動 穩步回升》為題，維持看好港股全年表現的看法。該行認為，在經濟及企業盈利修復支撐下，港股全年表現更有望優於A股。光證本月亦同時重點推薦11隻港股。

光證5月重點推薦港股一覽：

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光大證券指，港股市場運行向來對盈利敏感，一旦盈利增速向上港股都會出現牛市。今年上半年港股盈利繼續具確定性修復，有力支撐大市。其次，港股續具性價比優勢，加上A股基金規模持續擴容，未來有望繼續吸引南下資金流入。該行又引述歷史數據，指出港股每逢5月都會出現明顯的日曆效應，整體上升概率僅28%。而今年以來港股表現和歷史統計規律一致，因此本月股市若出現波動，將提供買入良機。

光證建議，現時可重點關注兩類股份。第一是受累疫情的低估值板塊。隨著疫情緩解，早前受影響的航空、汽車及博彩等，有望恢復需求，宏觀經濟逐漸向好下也可留意金融股。第二是市場上較稀缺，成功建立核心競爭力的個別增長股如科技、消費和醫藥等股份。上述股份早前因估值過高而調整，經過調整後料出現長期布局機會。

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