【大行報告】中金建議估值回落時配置優質藥企　同時披露旗下醫藥股投資組合7大持股

中金發表報告表示，印度連續多日報新增新冠病例新高，該行認為海外疫情仍面臨壓。上周受美國總統拜登宣布新冠疫苗專利的豁免影響，新冠疫苗相關企業出現一定程度的回調。該行認為，上述政策的落地和實施，仍需美國和其他國家以及WTO的逐步協商，存在一定不確定性；同時，相關疫苗大規模生產工藝存在較高壁壘，原材料仍較為緊缺。因此，該行認為該政策對國內主要新冠疫苗廠商影響有限，仍可持續關注新冠疫苗持續接種放量帶來的投資機會。

中金亦指，首季業績披露完成後，市場進入業績真空期，股價缺乏推動因素。該行料目前板塊估值仍然不低，股價或有一定下行風險。但從中長期看，創新、消費、國際化仍將是優質藥企發展方向，該行建議在估值回落時加強配置，享受企業長期的成長空間。短期由於市場流動性及情緒仍處於高位，各類熱點層出不窮，建議投資者謹慎對待。

中金旗下醫藥股投資組合：

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