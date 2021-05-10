【樓市熱話】住私樓猶如住公屋 生活沒有分別？ 網民：私樓都分好多級數

「住公屋才是人生贏家」，對這句話不少人有不同意見。有人覺得住公屋是人生的敗者，又有人覺得住公屋的人一輩子不用愁。那住私樓的人又算是什麼？近日有網民於網上討論區發文，指自己住私樓的生活和住公屋的人的生活沒有分別。

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網上有很多人覺得住私樓有優勢，生活沒煩惱，贏在起跑線。樓主雖然住私樓，但就享受不到私樓的著數....有網民分析，私樓也有分很多級數，屯門400呎和公屋真的沒有什麼很大的分別。在現今世代，住私樓也不一定是中產，低層私樓人士連小康也算不上。至於上到車只是因為以前樓價低，不代表有家底、質素高。

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不過有人覺得住私樓總比住公屋好。因為至少可以用房將做按揭，拿到的錢也可以做首期，而公屋就不能做這樣做。至於鄰居質素，住半山的人亦會高空砸物，根本和住什麼樓沒有關係。

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責任編輯：張瑋婷