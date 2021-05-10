【樓市現象】中層貴過高層　譽‧港灣中層850萬易手　貴同座同則高層單位14萬

二手市況仍熾熱，入市氣氛良好，業主叫價也見升幅。最近新蒲崗譽‧港灣錄得一宗中層單位成交，成交價竟比不足一個月前售出的同座同室高層單位更貴。

利嘉閣地產皇牌屋苑譽港灣一行高級經理黃民傑表示，譽‧港灣2B座中層A室，單位實用面積約454方呎，屬一房間隔，望啟德都會景。單位放盤約3個月，原叫價900萬元，經議價後減價50萬元或約5.6%，最終以850萬元沽出，折合實用面積呎價約18,722元。據了解，譽‧港灣同座同室極高層單位，上月中以836萬元易手，不足一個月時間，中層單位成交價比極高層升14萬元出售，升幅約1.7%。

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據悉，原業主於2010年1月，以約379萬元購入上述單位，持貨11年，現轉手帳面獲利約471萬元，物業升值近1.2倍。

黃民傑補充，上述為譽‧港灣本月最新錄得的二手成交個案，屋苑現時有約50個單位放售，叫價由820萬元起。

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