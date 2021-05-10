【大行看法】大摩首席分析師：牛市往往持續數年　美股明年有望再創新高

股票市場停滯不前，對於後市走勢，摩根士丹利首席股票策略師Michael Wilson周日發表的報告表示，2021年對投資者來說，與1994年、2004年和2011年可能是類似的情況，回報平平，期間有10至20%以上的修正。他說，距離衰退的低谷只有一年時間，但新的牛市往往會持續數年，因此，無論市場經歷怎樣的調整，明年都再望再創新高。

報告表示，過去數月，該行採取了與大多數股票策略師不同的策略：不對重新開放的主題感到興奮，而是關心執行風險，以及甚麼已經反映在股價上。

Ｗilson指，愈來愈多證據表明，在需求回升之際，供應仍是許多公司面臨的一個問題，這些問題在某些材料和零部件方面尤其嚴重，如今亦面臨着勞動力短缺的問題。除了大量的市場調查和公司評論，上周五非常令人失望的就業報告顯示，可用勞動力可能是經濟重新開放速度的一個限制因素。

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Wilson表示，雖然這些問題尚未全面影響利潤率，為了應對這種風險，該行下調了細市值股票和非必需消費品等早期周期股的評級，同時提升了必需消費品的評級，並建議提高品質曲線，即關注高質量股。與此同時，該行仍保持對通貨再膨脹的偏好，增持金融類股、材料類股和工業類股。

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編輯：區嘉俊