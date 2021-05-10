【大宗商品】大宗商品急飈鐵礦石價格創新高　江銅、中鋁再破頂急飈逾一成

▲ 【大宗商品】大宗商品急飈鐵礦石價格創新高

大宗商品價格飈升，原材料包括銅、鐵礦石等價格，在亞洲時段再創新高，帶動相關礦業股造好。江西銅 （00358） 再破頂，全日收報22.75元，升12.3%，盤中高見22.8元，成交額11.5億元； 中國鋁業 （02600） 全日收報5.23元，升10%，盤中高見5.27元。

另外，紫金 （02899） 全日收報13.3元，升8.1%；馬鋼 （00323） 全日升14.4%，收4.68元，盤中高見4.77元；五礦資源 （01208） 全日升11%，收報6.05元，盤中高見6.1元。

另外，三桶油股價造好，中石油 （00857） 全日4.5%，收3.22元；中石化 （00386） 全日升1.7%，收4.23元；中海油 （00883） 升4.6%，收報9.12元，盤中高見9.22元。

銅價升至每噸10500美元，新加坡的鐵礦石期貨亦颷10%，升至每噸220美元的新高。另外，中國期貨市場黑色、有色商品價格全線大升。 滬銅突破77000元人民幣大關，一度刷新2006年5月以來新高，突破近16年記錄，但距離2006年的85000元人民幣的歷史高位還有一段距離；滬鋁期貨升破每噸20000元人民幣，續刷逾13年來新高；玻璃期貨盤中一度觸及漲停，每噸報2683元人民幣，續創歷史新高。

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編輯：吳敏芳