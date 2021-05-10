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【狗狗幣】SpaceX明年首季「DOGE-1登月任務」　將接受以狗狗幣付款

商業 16:35 2021/05/10

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「DOGE-1登月任務」將會接受以狗狗幣付款。

SpaceX明年第一季將會開始「DOGE-1登月任務」，最新宣布將會接受以狗狗幣付款。另一邊廂，Elon Musk日前卻指狗狗幣是騙局，令狗狗幣一度急跌3分之1。

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綜合外電報道，Elon Musk於Twitter貼文中指出，「DOGE-1登月任務」將於明年啟動，更指將會首個於太空出現的加密貨幣及Meme（1st cryto in space, 1st meme in space）。

能源公司Geometric Energy Corporation於周日已指出，登月任務的費用將接受以 狗狗幣付款。SpaceX隨後也向媒體證實有關消息，表示很高興將DOGE-1發射到月球上，又稱DOGE-1可證明加密貨幣在地球軌道之外的應用，並為星際貿易設下基礎。

Elon Musk過往曾自稱「狗狗幣教父」，早於愚人節，他已曾在 Twitter 表示，SpaceX 將會把「狗狗幣」發送至月球。不過，日前Elon Musk出席節目時卻表示，狗狗幣是貨幣的未來，是一種勢不可擋的金融工具；但同時亦指狗狗幣是一場騙局（Hustle）。狗狗幣其後應聲急跌3成，不過隨後跌幅收窄。

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責任編輯：葉泳珊

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