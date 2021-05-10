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【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋

股樓投資 16:16 2021/05/10

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公務員福利好，絕對羨殺旁人，其中初級公務員可透過「公務員公共房屋配額計劃」申請公屋，或申請綠表資格，以購買資助出售房屋，包括一手居屋、居屋第二市場及綠置居。不過，輪候時間極長。及至近期，有公務員利用得來不易的綠表資格購買居屋。 

祥益地產高級區域經理黃慶德說，屯門富健花園12座低層D室，實用面積約592平方呎，去年12月放盤，當時叫價400萬元（未補地價），及至近日獲上車客睇中，議價後以368萬元易手，實用呎價6,216元。 

    點擊圖片放大
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【樓市熱話】公務員輪候公屋要等36年　網民：一人單位退休都未排到【下一頁

從代理提供的相片可見，單位裝修企理，買家可節省不少裝修成本。不過，富健花園遠離西鐵屯門站，需轉搭輕鐵接駁。他續說，該買家擁有公務員綠表資格，見上址價格合理，且乎合預算，因此決定入市。資料顯示，原業主於2007年以55萬元買入單位，現帳面賺313萬元，物業期內升值約569%。

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撰文 : 黃卓賢

居屋 祥益地產 富健花園 屯門

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