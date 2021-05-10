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【蘋果事故】蘋果內部資料踢爆XcodeGhost事故　1.28億帳戶中招

科技 17:16 2021/05/10

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蘋果（Apple）近日與遊戲開發商Epic Games對簿公堂，意外揭發2015年蘋果App Store遭XcodeGhost木馬入侵後，iOS用戶資料外洩的影響程度。

蘋果（Apple）近日與遊戲開發商Epic Games對簿公堂，意外揭發2015年蘋果App Store遭XcodeGhost木馬入侵後，iOS用戶資料外洩的影響程度。內部資料顯示，當時超過1.28億iOS帳戶資料受影響。

【iPhone13】iPhone13疑將量產　富士康提供員工勤工獎金鼓勵增產

【蘋果AirTag】外媒實測蘋果AirTag　揭發3大「安全盲點」

據外媒9To5Mac報道指，近日蘋果與Epic Games的官司中，首度公開的內部文件揭密XcodeGhost影響程度。於2015年蘋果 App Store發生XcodeGhost惡意軟件入侵的事件，造成蘋果有史以來最嚴重的資訊安全事故。當時超過50款知名的中國應用程式皆受到XcodeGhost感染，如滴滴打車、百度音樂（Baidu Music）、WeChat等。

另外，在Motherboard最新公布的蘋果內部郵件發現，共有1.28億用戶下載了帶有XcodeGhost惡意軟件的應用程式，包括1800萬名美國用戶。

報道也透露蘋果當時的處理方式，蘋果App Store副總裁 Matt Fischer指出，由於當時有大量的使用者受到影響，因此蘋果曾考慮是否要向所有使用者發送電子郵件通知。而到最後，蘋果選擇告知，並且公布被盜用的前25個最受歡迎的App。

蘋果其後也強調，當時已從App Store中刪除所有遭入侵的程式，並聲稱沒有任何用戶個人資料遭外流，代碼僅能獲得像是程式、一般系統的基本訊息。

HomePod 14.5爆漏洞　用戶更新後無法播放Apple Music

責任編輯：曾曉汶

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