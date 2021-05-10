【細味醺徒@iM網欄】被隔離 寧可不喝也不弄錯溫度

本周突然被困在隔離營，折騰了兩天，遲了交稿。朋友知道後，紛紛叫我帶清酒入營內品嚐打發時間。不過，隔離營內沒有雪櫃，一枝要冷藏的清酒，如果以常溫飲用，味道會很不一樣，會失去它原本的特質，也就作罷。而且，清酒淨飲而沒有美食相配，也是白白浪費。

原來剛訂了新一批清酒準備介紹一下，但喝不成，那就不如談談侍酒溫度對清酒有多重要，為何我寧可不喝也不把清酒帶入營。

為什麼同一枝清酒但味道卻不走樣？

各位有沒有試過，有一回喝到很好的清酒後，紀錄了它的銘柄及資料，第二回再找一模一樣的清酒喝，味道卻有甚大分別。這很大機會是由於賣酒的店舖儲存溫度變化，或運輸時溫差太大，令清酒在瓶內過度發酵。要解決問題，就只有找一家信譽良好的店舖。有些酒舖大減價，就要先查詢酒的入瓶日期，以及它是否儲於凍櫃內。

侍酒溫度也很重要

好了，就算酒送來的質素不錯，但品嚐時，它是否處於最佳的品嚐溫度，也很重要。一般家用雪櫃都是大概零度左右，有些清酒如果是微冷才是最佳的侍酒溫度，那麼您拿出來後在室溫放暖一段時間才喝，味道會較佳，放久了反而有香氣。相反，如果一開瓶便喝，可能會較辛口和缺乏了香氣和餘韻。另外，有些酒是火閒酒，即是要熱飲才好喝的，這類酒一般是純米酒/吟釀，如果沒有把它加熱而直接冷飲，會覺得酒精味很重亦不好喝，反而加熱後，讓酒精揮發了一些，米味會變得很香，帶甜，香氣也會較佳。

▲ 酒瓶上的侍酒溫度提示

留意酒瓶有沒有侍酒溫度提示

有些清酒會提供品嚐的最佳溫度，網上資料顯示的，是日本清酒的溫度種類分成10種： 冷酒至常温4種，雪冷え5℃、花冷え10℃、涼冷え15℃、冷や20℃。 「燗」則有6種，日向燗30℃、人肌燗35℃、ぬる燗40℃、上燗45℃、熱燗50℃、飛び切り燗55℃。如果要好好品嚐清酒，其實可以買一枝食物溫度計，根據清酒的最佳品嚐溫度飲用，讓自己品嚐最佳狀態的清酒。我有一次就很認真做了一次，由冷酒、常溫、至熱酒品嚐三枝不同清酒，再配合不同的食物（刺身、壽司、熱食），是很好的體驗。

▲ 這即是不可熱飲，建議冷飲

▲ 冷飲、微冷、常溫也可

沒有侍酒溫度提示怎辦？

不過，現實上不是每一枝酒都分得那麼仔細，大原則是精米步合度高的清酒，以冷飲效果較佳，大可以零度起，慢慢放暖，嘗試哪個狀況的清酒為最佳。而純米酒之類，如果開瓶口沒太多香氣且感覺辛口，不妨用熱水「座熱」，看看味道會否變佳。

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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