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【天文現象】本月26日將出現月全食 或成為全年最大的滿月（附最佳賞月時間表）

環球政經 16:19 2021/05/10

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香港天文台今日（10日）公布，於今月26日出現月全食，或成為出現全年最大的滿月（即「超級滿月」），料月亮的直徑會較平日的滿月大約7%。

【天文現象】今年本港首個超級月亮 「超級粉紅月亮」今晚現身：【下一頁

據了解，今次月全食會在月出前開始，因此月亮會帶食而出；由於月食期間，月亮的仰角較低，若天氣情況許可，市民可於面向東南方而沒有障礙物的位置觀賞月食過程。

在觀月時間方面，月全食會在當日下午7時09分開始，至下午7時28分結束，食甚時間為下午7時19分；期間月亮不會完全消失，而會呈現暗紅色，這是因為太陽光中藍色的波段在地球大氣層散射過程中被散射，剩餘的紅光再被折射到月球上。

若市民錯過今次的月全食，便要等待至11月19日出現的月偏食了。

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責任編輯：潘曉豐

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