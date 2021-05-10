▲ 【李嘉誠有份】Impossible Foods地球月植物牛肉夥伴餐廳銷量增64% 減少的環境足跡相當於964個網球場

李嘉誠旗下維港投資有持股的Impossible Foods中，於餐廳合作夥伴享用或在家烹調Impossible植物牛肉滋味菜式取代傳統碎牛肉，在「地球月」所減少的環境足跡相當於286,914平方米的土地，大約964個網球場或23倍香港大球場的面積，較去年上升205%（140,049平方米的土地）。

餐廳利用Impossible Foods製作的食品

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Impossible Foods美國早前減價兩成【下一頁】

排放量方面，也相當於13.1萬千克碳排放量，大約為汽車行駛超過62.5萬公里所產生的溫室氣體排放量，較去年升205%。若以水量計算，相當於361.98萬升水，即超過720萬個0.5公升容量的支裝水，或10,716日個人用水量，較去年升207%。

相比3月，4月參與「地球月」活動的餐廳夥伴的Impossible植物牛肉總銷量增加64%。

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編輯：陳韻妍