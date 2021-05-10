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【WhatsApp】私隱新政策生效日將至 用戶不接受將會被逐步限制功能

環球政經 19:00 2021/05/10

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通訊軟件WhatsApp於數月前推出新用戶私隱政策，一度引起用戶轉用其他通訊軟件平台如Signal。隨著有關政策的生效日期5月15日將至，有WhatsApp用戶近期收到相關提示通知，而官網亦解釋對不接受新政策的用戶安排。

WhatsApp指出，過去數星期，其用戶會收到最新通知，讓他們了解更多關於新私隱條款的資訊。到5月15日後，假若仍有用戶未接受新政策，官方雖不會刪除帳號，但就指出必須接受變更才能使用完整功能，並會彈出提示訊息視窗。

    點擊圖片放大
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至於未選擇接受更改的用戶於最初仍可接收訊息和通話通知，不過則無法在應用程式中閱讀或傳送訊息，而當提示變成持續顯示之後，WhatsApp亦會停止該用戶接受訊息與通話。

另外WhatsApp亦稱，用戶可選擇在5月15日之後選擇接受政策，又或在5月15日之前，又可在iPhone或Android手機上匯出對話記錄，以及下載帳號報告。

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責任編輯: 陳子謙

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