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【疫苗護照】HK Express完成電子健康護照平台測試　可驗證及儲存個人健康資料

商業 16:00 2021/05/10

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HK Express 機組人員參與CommonPass電子健康護照平台測試。

近期，多國政府紛紛研究「疫苗護照」計劃，容許已接種人士豁免檢疫的入境計劃。為優化旅客出境程序，HK Express宣布首次於航班試用電子健康護照平台CommonPass應用程式，該應用程式能驗證及儲存用戶的新型冠狀病毒病檢測結果和疫苗接種記錄，方便旅客核實是否符合不同國家的入境條件。

【旅遊回暖】如心酒店擬明年推行自助登記入住　推數碼化與華懋互通

HK Express剛於5月6日由香港前往台中的航班UO172進行測試，由該航班的機師及機艙服務員以自願性質參與，流程包括機組人員預先於CommonPass應用程式上建立個人帳戶、在出發前之24至72小時內進行快速RT-PCR核酸檢測、由指定化驗所Prenetics進行樣本化驗，並於24小時內經由該應用程式收取檢測結果，以及值勤報到時出示有關資訊。為保障個人私隱，CommonPass只會將用戶的個人識別資料和有限的新型冠狀病毒病相關記錄儲存於其個人的手機上。

該應用程式能安全地驗證及儲存用戶的新型冠狀病毒病檢測結果和疫苗接種記錄。

HK Express行政總裁吳潔文表示，為了應對疫情，集團採用了新技術，務求促進國際旅遊復甦，使營運較從前更具靈活性。採用環球認可的電子健康護照平台不但可讓旅客妥善儲存個人健康資料，還可作為機場及航空公司逐步恢復營運時應用的可持續方案。

【旅遊氣泡】新加坡：香港旅遊氣泡將如期舉行　料新冠肺炎不會完全消失

責任編輯：蘇穎琪

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