【樓市熱話】母親要兒子出錢買她手上的樓 兒子大感困惑 網民：驚你有樓之後唔養佢

母親節剛過去，各大孝子的一大難關又跨過了。不過，世界上不只有好媽媽，亦不少令人目瞪口呆的母親。近日有網民於網上討論區發文，指母親讓他出錢，從母親手上買樓。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

有網民認為樓主沒有出錢供樓的話，母親要求交易也很正常。因為養兒防老過時了，父母想有錢，安穩退休也是正常的。亦有可能是母親怕送樓給樓主後會被趕走，怕沒錢養老。

【網民熱話】為慶祝母親節 父親吩咐買Staycation 兒子感迷茫！ 網民： 可能係Playstation5？【下一頁】

有人覺得樓主可以和母親說，沒有單位就沒有家用，看看母親的反應。他亦分析，由於樓主還有兩個姐姐，母親可能是想把錢平分，建議樓主趁早儲錢，找定後路。他也明白為什麼母親不願意把單位留給樓主，因為要公平對待兒女。即使兩個姐姐都嫁有樓的丈夫，但她們仍然是母親的女兒，亦應得母親的財產。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷