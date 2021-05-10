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【ET講股通】梁耀康：復甦股熱 科網股冷 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:05 2021/05/10

分享：

恒指全日收報28595點，跌14點，大市成交1,635億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股維持上周格局，復甦股走強，科網股受壓。恒指未見明顯方向，續在28300至29300點間爭持。

復甦股熱炒，鋼鐵、資源股全綫大升，但要留意短綫升勢甚急，追貨宜嚴控注碼。此外，炒股宜順勢，不宜因為短期升幅巨大而逆市造淡。

安踏候低位撈  復藥「斬邊留邊」

體育用品股回吐，安踏 （02020） 跌3.2%至139.6元，可待低位再考慮。復星醫藥 （02196） 急彈25.1%至62.6元，後市可「斬邊留邊」，止賺部分套利。

恒生科技再跌0.9%至7886點，重要支持仍看7600點。美團 （03690） 大跌7.1%至262.8元，失守配股價及多個支持位。騰訊 （00700） 跌0.8%至595元，同樣失守早前大股東配股價。丘鈦科技 （01478） 跌5.2%至12.76元，且看能否守住前浪底12.54元，若失守，恐下試12元以下。科網股跌勢能否喘定，還看內地資金取態。

【「ET講股通」問股環節，包括︰復星醫藥、中國有色礦業、福萊特、粵海投資、信義玻璃、中銀香港︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此

 

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欄名 : ET講股通

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恒指走勢 技術分析 丘鈦科技（01478） 復星醫藥（02196） 安踏體育（02020） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 投資推介 港股

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