【ET講股通】梁耀康：復甦股熱 科網股冷 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報28595點，跌14點，大市成交1,635億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股維持上周格局，復甦股走強，科網股受壓。恒指未見明顯方向，續在28300至29300點間爭持。

復甦股熱炒，鋼鐵、資源股全綫大升，但要留意短綫升勢甚急，追貨宜嚴控注碼。此外，炒股宜順勢，不宜因為短期升幅巨大而逆市造淡。

安踏候低位撈 復藥「斬邊留邊」

體育用品股回吐，安踏 （02020） 跌3.2%至139.6元，可待低位再考慮。復星醫藥 （02196） 急彈25.1%至62.6元，後市可「斬邊留邊」，止賺部分套利。

恒生科技再跌0.9%至7886點，重要支持仍看7600點。美團 （03690） 大跌7.1%至262.8元，失守配股價及多個支持位。騰訊 （00700） 跌0.8%至595元，同樣失守早前大股東配股價。丘鈦科技 （01478） 跌5.2%至12.76元，且看能否守住前浪底12.54元，若失守，恐下試12元以下。科網股跌勢能否喘定，還看內地資金取態。

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