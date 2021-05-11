積極發展物管及民生服務組合 新希望服務業務增速可觀

近年來，中國的城鎮化水平及人均可支配收入顯著提高，居民對生活環境要求提升，加上在中央「十四五」規劃中，特別提出加強城鎮小區改造和社區建設，進一步促進了內地物業管理行業的快速發展。最近上市招股的綜合物業管理及民生服務運營商 - 新希望服務控股有限公司(03658)，便透過提供多元化及高質量的物業管理服務，乘著市場發展機遇，全力進軍資本市場。

業務收入持續遞增

新希望服務業務始於成渝城市群，隨後將地域覆蓋擴張至上海、蘇州、溫州、大連及全國的其他一線城市、新一線城市及二線城市。截至2021年5月3日，新希望服務總合約樓面面積為17.9百萬平方米，總在管樓面面積約為11.4百萬平方米，在管的74個物業項目覆蓋中國九個省、一個自治區及兩個直轄市等地的17個城市；此外，新希望服務亦在成都、昆明、上海、 溫州和南寧這五個城市的12個優質商務物業提供商業運營服務。

新希望服務的總收入從2018年的258.0百萬元，增加至2019年的380.5百萬元，至去年更增長至588.3百萬元，兩年的增幅分別達47.5%及54.6%；淨利潤方面，新希望服務的增速亦非常可觀，從2018年的41.1百萬元增長56.0%至2019年的64.0百萬元，並增長71.6%至2020年的109.8百萬元，發展速度及收入增速持續遞增。

發展高毛利服務

新希望服務的項目主要分布於中國都市圈和城市群，且平均月度物管費為每平方米3.69元，較中國物業管理服務行業平均月度物業管理費每平方米高出57.4%，所以客群主要是中高端物業買家，需要較高的物業管理服務水平，這也有助新希望服務打造收益來源穩健的服務產品組合。除此之外，新希望服務亦積極發展非業主增值服務、商業運營服務及民生服務等多元化服務，以提升毛利率。例如通過發展高毛利的公共區域管理服務、社區資產管理服務如停車場相關服務及物業代理服務等，令新希望服務於民生服務方面的收入提升。

在商業運營服務方面，新希望服務擁有多元化的物業種類及服務產品組合，現時在管物業包括購物中心、購物街、特定市場、寫字樓及產業園，以及其他類別非住宅物業，例如公共設施、文化及旅遊場所和衛生保健設施等，並向項目提供多種不同的服務，例如市場研究和定位、租戶招攬及管理，這些人力資源的相關成本需求較少，但服務收入卻較高，令商業運營服務的年度收入由2018年的 62.4百萬元上升81.1%至2020年的113.0百萬元，其毛利率為54.8%，比物業管理服務業務的毛利率高出23.6%。

多項優勢助展民生服務

由於集團母企新希望集團旗下擁有多項民生相關產業，例如優質品牌食品企業新希望六和股份有限公司(000876.SZ)，及領先乳品生產企業新希望乳業股份有限公司等。藉此優勢，新希望服務可與系內公司合作構建一站式服務，利用其多元化產業資源，提供更優質的生活體驗，形成民生服務生態體系，並將客戶群擴大至在管社區的業主及住戶以外，以覆蓋周邊社區的住戶以至其他潛在用戶，進一步提升盈利能力。

另外，得力於健全的人力資源體系、經驗豐富的物業管理及商業運營行業團隊，以及持續建設的智慧服務平台和完整的管理系統（例如產品和服務供應鏈管理、產品運送和送貨上門服務等），讓新希望服務可根據食、居、商品及服務等各方面的客戶需求，快速引入新產品和服務類型，豐富各項民生服務，包括社區生活服務、社區資產管理服務、線上及線下零售服務及餐飲服務、營銷活動組織服務以及社區空間運營服務等。

事實上通過多年的開發，新希望服務過去三年的民生服務收入錄得高速增長，由2018年的28.3百萬元增長至2020年的117.2百萬元，增幅超過四倍。

平均收益處同業前列

透過不斷開拓多元化及高增值服務，新希望服務的平均收益處於同業前列。2019年新希望服務每平方米年收益高達58.23元，於中國物業企業綜合實力百強中排名第八位，並列入2020年中國物業管理企業單坪創收十強，均反映新希望服務的服務具市場優勢。

此外，新希望服務已連續五年獲億翰智庫列為中國物業企業綜合實力百強之一，排名由2016年的第55位晉升至2020年的第39位、2019年被列入物業服務企業品牌價值50強外，同時亦屢獲知名行業組織頒發獎項，如2019年中國服務示範企業 - 中國金鑰匙獎及2020年中國物業服務專業運營領先品牌等，可見新希望服務的服務質量和品牌價值備受市場及業界肯定。

持續創新開拓業務

未來，新希望服務將持續深耕中國都市圈以及城市群，加大科技投入，提升業務規模、運營效率及服務質量，並進一步發展生活服務，例如拎包入住服務及便利生活服務等，進一步拓展民生服務生態圈。同時憑藉過往管理包括醫院、學校及其他公共物業的經驗，新希望服務將進一步擴展物業項目組合，納入更多由獨立第三方物業開發商開發的商用物業及其他類型非住宅物業，以開創更多收入模式，繼續高速發展。

聯繫：香港經濟日報廣告部 上市公司組 │ annteam@hket.com