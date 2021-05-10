【金價走勢】金價最牛料見兩千美元 通脹升溫助長黃金升勢

▲ 受惠銅價再破頂創新高，市料金價也得益，可重拾升軌。

市場憧憬英美經濟復甦步伐加快，對大宗商品需求甚殷，剌激上周五（5月7日）國際金價重上1800美元，全周更急升3.6%，為去年10月以來最勁。不過，業界對黃金後市仍呈大分歧，暫難言牛市重臨，看好者基於美國長債息由高位回落，業界預計游資逐漸重投黄金，令國際金價於4月底衝破1700美元心理大關後，再衝越1800新關。再者，進取派認為全球通脹殺埋身，銅價已攀升至逾10年新高，利好黄金等大宗商品。

專家對金價最新預測，可按下圖了解

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可是，對金市有保留者，除了因為主要買家印度疫情惡化外，且緊盯本周三（5月12日）美國公布4月份通脹，而下半年10年期美債息仍料衝破兩厘。

正當好淡友角力、牛熊對疊，一眾專家中，大新（02356）經濟師溫嘉煒最牛，料金價年內將重現兩千美元新關。大行花旗較保守，維持今年金價料失守1600美元關，乍現1575美元的新低。至於今年底目標價，看好者料有機會重返1900美元。

綜合多位專家的最新看法，花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧上周五回應本報查詢指，未來3個月內金價料為1675美元，6至12個月更低見1575美元。上商研究部主管林俊泓亦不約而同對黃金後市有保留，年內高低區間介乎1650美元至1900美元，年尾目標為低位1650美元。

高盛料商品價格未來半年再升13.5%【下一頁】

中信銀行(國際)經濟師李業勤博士認為，美國債券收益率、以及美元應繼續影響金價走勢。他預期美債孳益率和美滙指數將進一步上升，有可能令金價面臨下行壓力。金價年初約1950美元，相信今年已見頂。相反，他認為金價最低可見1650美元，於1945美元將遇阻力，年底目標則為1750美元。

韓資樂天證券銷售總監陳欣卻力排眾議，因應通脹殺埋身，料金價今年高低波幅在1680至1960美元區間，年底目標1900美元。惟恒生（00011）首席市場策略員溫圴培對媒體說，金飾主要買家、印度疫情仍告急，且市料美國4月份的通脹升3.6%，相信再剌激10年債息重上1.6厘，變相不利短期金市。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪