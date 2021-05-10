【大行報告】花旗重申申洲「買入」評級　料Adidias上調增長指引對其影響正面

花旗發表研究報告指，Adidas公布首季業績，將收入增長預測由原本上升逾15%，提升至增長16%至19%，並指出受新疆棉花事件影響，大中華區業務3月銷售大幅減少，4月銷售增長仍緩慢，但相信僅屬短期影響。



花旗指，Adidas上調全年增長指引，反映全球需求復甦較預期強，料對申洲國際(02313)有正面影響。Adidas仍預期中國市場是主要增長動力，增幅可達16%至19%，將有助投資者恢復信心。

早前市傳Adidas將出售Reebok品牌，該行預期，若買家最終為中國主流運動品牌，將有利於申洲ODM業務，重申申洲「買入」評級，目標價由180元上調至202元。

大行對申洲評級及目標價：

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