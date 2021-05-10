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【國泰危機】國泰航空擬發行逾5億美元債券、票面息指引5.2厘　新加坡：星港旅遊氣泡如期（第二版）

股市 15:54 2021/05/10

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國泰航空擬發行逾5億美元債券、票面息指引5.2厘

國泰航空 （00293） 自疫情以來屢在資本市場融資，國泰航空上周傳出覓投行參與美元債券，據最新銷售文件，國泰航空擬發行逾5億美元債券，票面息指引約5.2厘，年期為5.25年，國泰可因應認購情況可降票面息約25點子至40點子。本地傳媒引述消息報道，逾10億美元資金已承諾有意認購國泰航空美元債券，正等待國泰美元債正式定價。

國泰航空是次債券發行由中銀香港、花旗、滙豐和SMBC日興證券作管理人和帳簿管理人。

參考區內另一國際航線主導航空公司新加坡航空，新加坡航空今年曾發行為期約5年美元債券，票面息3厘，涉資5億美元。國泰航空票面息指引息率明顯較獲國家支援的星航為高。

國泰航空再推自願離職計劃 國泰：短中期內無明顯改善，可見【下一頁】

另外，新加坡外長Balakrishnan 接受外電訪問時稱，星港航空旅遊氣泡如期5月26日啟動，「至少目前為止如是（As of now the plan is yes）」，但補充需要留意未來數日疫情演變情況。新加坡、香港近兩周都有新冠病毒變種病毒株感染個案，但幸而至今未演變成大規模爆發。

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國泰航空自去年疫情爆發以來，最先以售後租回6架客機套現7.038億美元（約55億港元），其後獲港府和股東支持390億元資本重組計劃，當中包括195億港元優先股、「11供7」供股117億元和港府過渡貸款78億元。國泰航空今年初再發行有擔保可轉換債券，規模為67.4億元，票面息2.75厘，換股價為8.57元。

未計及是次發行債券已循資本市場和港府融資，籌集逾500億元可用款項。

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港股 債券 國泰航空 國泰航空（00293） 新加坡航空

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