【國泰危機】國泰航空擬發行逾5億美元債券、票面息指引5.2厘　新加坡：星港旅遊氣泡如期（第二版）

▲ 國泰航空擬發行逾5億美元債券、票面息指引5.2厘

國泰航空 (00293) 自疫情以來屢在資本市場融資,國泰航空上周傳出覓投行參與美元債券,據最新銷售文件,國泰航空擬發行逾5億美元債券,票面息指引約5.2厘,年期為5.25年,國泰可因應認購情況可降票面息約25點子至40點子。本地傳媒引述消息報道,逾10億美元資金已承諾有意認購國泰航空美元債券,正等待國泰美元債正式定價。

國泰航空是次債券發行由中銀香港、花旗、滙豐和SMBC日興證券作管理人和帳簿管理人。

參考區內另一國際航線主導航空公司新加坡航空,新加坡航空今年曾發行為期約5年美元債券,票面息3厘,涉資5億美元。國泰航空票面息指引息率明顯較獲國家支援的星航為高。

國泰航空再推自願離職計劃 國泰:短中期內無明顯改善,可見【下一頁】

另外,新加坡外長Balakrishnan 接受外電訪問時稱,星港航空旅遊氣泡如期5月26日啟動,「至少目前為止如是(As of now the plan is yes)」,但補充需要留意未來數日疫情演變情況。新加坡、香港近兩周都有新冠病毒變種病毒株感染個案,但幸而至今未演變成大規模爆發。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

國泰航空自去年疫情爆發以來,最先以售後租回6架客機套現7.038億美元(約55億港元),其後獲港府和股東支持390億元資本重組計劃,當中包括195億港元優先股、「11供7」供股117億元和港府過渡貸款78億元。國泰航空今年初再發行有擔保可轉換債券,規模為67.4億元,票面息2.75厘,換股價為8.57元。

未計及是次發行債券已循資本市場和港府融資,籌集逾500億元可用款項。

航空相關文章,可留意【航空告急】專頁

相關文章:

【國泰危機】國泰航空發行可換股債集逾67億元

【國泰危機】國泰390億元資本重組 港府承擔273億元

國泰航空向中銀飛機租賃出售6架飛機 套現55億元