【異動股】呷哺呷哺成立合營公司 拓調味料業務 惟股價仍急跌近8%

呷哺呷哺（00520）公布旗下非全資公司呷哺中國與內地調料生產商青島日辰成立合營公司，分別注資4900萬元人民幣，雙方各持股50%。

其合營公司主要生產調味料、火鍋底料、即食及冷凍調理食品等業務，並會於集團旗下餐廳及其他渠道銷售。

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雙方訂立合營協議，主要是為確保產品穩定供應，以支援集團業務擴張。公司相信，與青島日辰合作可充分利用青島日辰於生產調料產品方面的先進技術及廣闊經驗，使集團整體受益。集團深知調料產品業務擁有豐富潛在市場機遇，能夠與集團主營餐飲服務業務優勢互補；成立合營公司亦可促進推出優質產品，有助多元化收入來源。

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惟有關消息仍無助呷哺呷哺股價向上，呷哺呷哺全日跌7.6%，收報10.98元，成交1.7億元。

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