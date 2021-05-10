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【買樓抉擇】900萬買 馬鞍山三房VS烏溪沙半新樓兩房？ 網民：烏溪沙一定有位坐

理財智慧 17:31 2021/05/10

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買樓看的因素不外於位置、價錢、風水等。當兩個心水單位的條件都差不多，又應該如何選擇？近日有網民於網上討論區發文，詢問大家買馬鞍山的樓好還是烏溪沙的樓好。

網民預計可以負擔900萬以下的樓，會和妻子、外傭及一歲兒子同住。由於要近父母家，所以只會考慮馬鞍山或烏溪沙，並列出兩個地點各有優劣。

網民眼中馬鞍山條件：

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網民眼中烏溪沙條件：

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    +6

 

有網民考慮到現實因素，指買兩房單位的話，到兒子大了肯定不夠生活地方使用。而且他長大了，也不會想和外傭同住一房。如果買三房，以後不再聘用外傭也多一房空間使用。再者，市中心的配套更好，一下樓就什麼都有。不過他建議樓主買樓前先考慮兒子將來會念什麼學校，無謂將來又搬出九龍。

【職場熱話】母親要求兩萬現金做禮物 被拒後大發脾氣 網民：有咁窮扮咁窮【下一頁

亦有人覺得，如果出入是依靠巴士和地鐵的話，烏溪沙會比較划算，因為一定有位置坐。而且坐巴士到沙田會比在馬鞍山到沙田更快。有住烏溪沙的網民回應，指該區年齡層面較年輕，多小朋友。

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責任編輯：張瑋婷

巴士 學校 馬鞍山 風水 沙田 網上討論區 外傭

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