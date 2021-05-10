【新股IPO】南韓礦業能源公司FREE GOOD 擬在香港上市

有韓國能源公司計劃香港上市! 南韓礦業能源公司FREE GOOD據報會來港上市，韓聯社報道，公司較早時已跟香港拉斐爾證券公司簽署IPO業務合約。

據了解，FREE GOOD計劃集資1000萬美元，並以有償增資方式對旗下全資控股的「蒙古FREE GOOD ERA」公司注資。

根據公司透露，按照有關規定，礦業能源公司即使不具銷售收入，只要擁有礦產儲量和可行性調研報告等條件就可以上市。

【大行報告】跨境理財通細節出台 中金料7大銀行股將受惠 【下一頁】

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責任編輯 : 陳子謙