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【筍盤推介】 新晉屋苑擁超靚翠綠山景 三房裝修精美實用 業主旺市減價20萬放售

股樓投資 08:00 2021/05/11

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疫情持續放緩，新盤戰爆發，樓市氣氛暢旺，最近二手市場的高價成交，或買家追價成交明顯增加，願意減價的二手放盤業主買少見少。以下介紹的放盤單位，位於將軍澳峻瀅3房單位，業主原叫價968萬元，業主現減價948萬元放售。

【樓市現象】藍籌屋苑破頂潮再現? 沙田第一城2房627萬沽 創同類單位新高價，詳見【下一頁


位於將軍澳石角路的峻瀅，設有兩期，分別為峻瀅（The Beaumount）及峻瀅II（The Beaumount II），由長實（01113）發展，屋苑設有六座，共提供1,777伙分層住宅，其中一期於2013年9月落成及入伙。


在會所方面，住宅會所佔地約十五萬平方呎，提供超過五十多項民娛康樂設施，當中更擁全香港最長的私人住宅會所的游泳池（125米）。交通方面，由屋苑到達地鐵康城站只需要約十分鐘路程，更有多條專線小巴及巴士線，四通八達，暢通無阻。

【筍盤推介】港島區上車盤間隔好好用 又有新淨靚裝修 3分鐘即到港鐵站，詳見【下一頁


以下介紹的單位位於峻瀅1期5座極高層A室，實用面積736平方呎，原叫價968萬元，現減價2%左右至948萬元，叫價也比鈉行估價972萬元為低。單位為3房1套間隔，設有精美裝修，買家購入單位後不需要額外花太多金錢翻新，單位擁翠綠山景，感覺寧靜開揚。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 峻瀅1期5座極高層A室（物業編號: AA98502614）
實用面積： 736平方呎
間隔： 3房1套
叫價： 968萬元-> 948萬元（-2.1%）
賣點：
  • 單位擁精美裝修
  • 間隔實用
  • 銀行估突價 (中銀網上銀行估價 972萬元)
  • 翠綠山景 寧靜開揚

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3uGSDko

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

 

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記者：陳詠妍

峻瀅 估價 經濟 康城 放盤 二手市場 長實 港鐵 將軍澳

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