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【旅遊氣泡】新加坡：香港旅遊氣泡將如期舉行　料新冠肺炎不會完全消失

商業 15:15 2021/05/10

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新加坡外長維文表示旅遊氣泡計劃將繼續進行

新加坡與香港的旅遊氣泡在本月底即將啟動，但近日本港出現新冠肺炎變種病毒確診個案，令兩地的旅遊氣泡又再增添變數。新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）接受外國傳媒訪問時表示，旅遊氣泡計劃將繼續進行，但將會密切留意未來數天的疫情走勢。

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維文接受CNBC訪問時被問到，與香港的旅遊氣泡會否按原定計劃於5月26日開始，他表示目前計劃將如期進行，但強調未來數天將會密切留意疫情走勢。

他又於訪問中提到，相信新冠肺炎疫情將不會完全平息，因病毒已經在全球廣泛傳播。由於變種病毒出現，人類對於病毒的免疫力水平亦會比較浮動。維文又警告，若人們因疫情平緩而自滿，不論是否已接種疫苗，現時將會是更危險的時期。

加入政壇前的維文曾經是一名醫生，他認為接種疫苗對於遏止疫情非常重要，但並非完全的靈丹妙藥。即使接種疫苗後，保護力亦有機會隨時間而減弱，不會可以免除戴口罩等限制。維文又稱，相信未來兩年全球的防疫措施都必須不時調整，以應對新冠肺炎的浪潮。

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責任編輯：葉泳珊

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