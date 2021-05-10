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【以太幣】突破3000美元關口不足一周 以太幣升穿4000美元 以太幣前景更勝比特幣?

股樓投資 15:58 2021/05/10

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就在以太幣上周突破3,000美元的不足一周，以太幣周一再度升穿4,000美元大關，按周升幅高達四成。據Coinmarketcap數據顯示，以太幣周一最高曾升至4,138美元，現時報4,111美元。

【狗狗幣】Elon Musk：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物會送狗狗幣

上周，加密貨幣專家兼財務咨詢機構deVere創辦人Nigel Green便曾預期以太幣即將突破5,000美元，皆因加密貨幣已廣泛被認同為未來的金錢，結果不足一周便已突破4,000美元，與5,000美元的目標價還在25%的潛在升幅。

以太幣作為全球市值第二大的加密貨幣，現時最新升值已達4,600億美元，年初至今升幅更達437%，而同時比特幣作為全球市值最大的加密貨幣，曾在4月中旬突破60,000美元大關，惟在新疆停電及土耳其政府宣布禁止加密貨幣交易後，曾跌穿250天綫至47,011美元，惟近日比特幣價格亦隨以太幣回勇，價格亦重上58,000美元，最新報58,845美元。

不過，研究機構Global Macro Investor創辦人Raoul Pal卻在周六（8日）時指，他在和任何一個投資者傾談時，都發現他們正在由比特幣「搬倉」至以太幣。這任曾任職高盛的加密貨幣專家曾在去年11月時指，已將所有黃金的倉位轉移至比特幣及以太幣。

撰文 : 林展鋒

虛擬貨幣 目標價 潛在升幅 土耳其 比特幣

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