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Clubhouse正式登錄Android 美國用戶可率先體驗

環球政經 19:32 2021/05/10

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語言社交平台Clubhouse營運開創只有iOS版本，但今日可能為Android用戶帶來興奮。Clubhouse今日(10日)宣布，應用程式已正式開放給Android用戶下載，而位於美國的用戶更可率先體驗，在未來數週內也會陸續在其他國家推出。

有傳Microsoft擱置Windows 10X系統 部分功能與Windows 10整合 【下一頁

Clubhouse表示，Android版Clubhouse將在Beta中推出。首先推出的是美國，然後是其他使用英語的國家，最後給至世界其他地區。與此同時，未來幾週內的企業將收集社區反饋，解決試用途中的所有問題，並新增一些功能，例如付款和開設俱樂部等。

【WhatsApp】私隱新政策生效日將至 用戶不接受將會被逐步限制功能 【下一頁

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Clubhouse又指Android測試版的Clubhouse，允許Android用戶參與聊天。而美國以外的用戶，暫時也可透過Google Play商店的預先註冊Clubhouse，當其地區版本推出時，會進行通知。

 

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責任編輯：羅浩濂

美國 Android 社交平台 Clubhouse

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